NEC maakt klapper met verkoop Ibrahim Cissoko

De snelle aanvaller met roots in Guinee is zelf opgeleid door NEC en groeide dit seizoen uit tot publiekslieveling. Cissoko kwam tot 28 wedstrijden in de hoofdmacht, voornamelijk als invaller, en maakte twee doelpunten. Geconfronteerd met de vraag of Cissoko en hij momenteel in Toulouse verblijven voor de afronding van de transfer, liet zijn zaakwaarnemer Menno Groenveld weten: „Ik kan niet ontkennen dat we in Toulouse zijn, maar verder wil ik er op dit moment niks over zeggen.”

FC Toulouse is al langer gespitst op buitenkansjes op de Nederlandse markt. Het afgelopen seizoen was er in de Zuid-Franse stad een Nederlandse enclave met Thijs Dallinga, Branco van den Boomen, Stijn Spierings en Zakaria Aboukhlal. Van dat kwartet zal in principe alleen Dallinga de club trouw blijven. Van den Boomen heeft tot medio 2027 getekend bij Ajax, Spierings staat op de nominatie om PSV te versterken, terwijl ook Aboukhlal zich oriënteert op een nieuwe werkgever.

De transfer van Cissoko komt in de topvijf van grootste uitgaande transfers ooit van NEC achter Björn Vleminckx (Club Brugge/3,5 miljoen euro), Jasper Cillessen (Ajax/3,2 miljoen euro), Brett Holman (AZ/3 miljoen euro), Arnaut Danjuma (Club Brugge/2,8 miljoen euro).