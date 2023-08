Tallon Griekspoor moet titel in Washington laten aan Daniel Evans

Griekspoor haalde tegen de nummer 30 niet het niveau dat hem een finaleplek opleverde. Daar kwam bij dat Evans uitstekend voor de dag kwam. In de laatste game kreeg Griekspoor nog de kans om terug te breken, maar dat lukte ondanks drie mogelijkheden niet. Desondanks verbetert Griekspoor zijn beste ranking ooit. Maandag is hij de nieuwe nummer 26 van de wereld. Dit jaar boekte hij al eindzeges in Pune en in Rosmalen, zijn eerste twee triomfen op ATP-niveau.

,,Dit was mijn eerste keer in Washington, en dan heb ik de finale gehaald. Niet slecht, toch?” Zo sprak Griekspoor in zijn dankwoord op de baan. Vervolgens begon het weer hard te regenen in de hoofdstad van de Verenigde Staten.

De inwoner van Amsterdam verloor eind 2023 twee keer van Evans. ,,Maar toen was ik wel een heel ander speler dan dat ik nu ben”, vertelde Griekspoor na zijn zege op Taylor Fritz. Tegen de Amerikaan boekte hij in de halve finales zijn eerste zege ooit op een speler uit de top-10 van de wereldranglijst.

De wedstrijd

Dankzij uitstekend serveerwerk poetste Griekspoor in de eerste set drie breekpunten weg, maar op de vierde mogelijkheid was het toch raak voor de 33-jarige Brit. Het leverde de lepe tennisser uit Birmingham direct de eerste set op.

In het begin van de tweede set kwam umpire Mohamed Lahyani een aantal keren de baan op om te checken of de lichte regenval tot een onderbreking van de finale moest leiden. De Zweed liet telkens doorspelen, maar uiteindelijk gingen de spelers toch van de baan omdat het onweerde. Ruim twee uur later keerde het tweetal terug op de baan. Evans behield het beste van het spel en klaarde ondanks de nodige spanning de klus op eigen service.