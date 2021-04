Selectie Hertha BSC moet twee weken in quarantaine; drie duels opgeschort

Trainer Pal Dardai en zijn assistent Admir Hamzagic waren al eerder positief getest, net als aanvaller Dodi Lukebakio. Daar kwam recent ook verdediger Marvin Plattenhardt bij, waarna alle spelers en begeleiders nu veertien dagen in quarantaine moeten. Onder hen de Nederlandse spelers Deyovaisio Zeefuik, Daishawn Redan en Javairo Dilrosun.

Sportieve situatie

Voor de duels met FSV Mainz 05 (zondag), SC Freiburg (woensdag) en Schalke 04 (volgende week zaterdag) moeten nieuwe data worden gezocht. Hertha staat met nog zes competitieronden te gaan op de 15e plaats in Duitsland, gelijk in punten met nummer 16 Arminia Bielefeld. De voorsprong op nummer 17, een plaats die directe degradatie betekent, is drie punten. Op die positie staat momenteel 1.FC Köln.

„In sportief opzicht worden we hierdoor geraakt, want we moeten nu in mei zes duels afwerken om ons te handhaven in de Bundesliga voordat het seizoen op 22 mei eindigt”, aldus technisch directeur Arne Friedrich.

Spanje: Sevilla vervangt Bilbao als gaststad EK

Sevilla vervangt Bilbao als gaststad bij het komende EK voetbal. Volgens de Spaanse krant AS gaat de Europese voetbalbond UEFA dat maandag bekendmaken. Het zou dan gaan om het La Cartuja-stadion, dat een capaciteit heeft van 60.000 bezoekers. De Spaanse federatie liet de UEFA vorige week weten dat het niet kan garanderen dat er toeschouwers naar binnen kunnen in stadion San Mamés in Bilbao. De UEFA eist die garantie wel.

Acht van de twaalf gastlanden, waaronder Nederland met de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, hebben de Europese bond laten weten dat ze komende zomer verwachten fans te kunnen ontvangen in hun stadions. De andere vier steden (Rome, München, Dublin en Bilbao) hebben tot maandag de tijd gekregen om opheldering te geven.

Bilbao zou de drie groepswedstrijden van Spanje huisvesten tegen Zweden (14 juni), Polen (19 juni) en Slowakije (23 juni). Ook zou op 27 juni een duel duel uit de achtste finales in San Mamés wordt afgewerkt. De Baskische regering zou 13.000 fans per wedstrijd willen toelaten, maar stelde zulke ingrijpende aanvullende voorwaarden dat de Spaanse bond daar niet mee akkoord wilde gaan.