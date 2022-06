Vincent Janssen krijgt tijd om te wennen: ’Wel in kleedkamer om sfeer te proeven’

„Hij mag wel in de kleedkamer om sfeer te proeven, maar zit nog op de tribune. Janssen gaat wel tegen Wales spelen”, aldus bondscoach Louis van Gaal.

De 27-jarige Janssen speelde vijf jaar geleden zijn laatste interland voor Oranje. De spits, uitkomend voor het Mexicaanse Monterrey, trouwde afgelopen weekend in de Verenigde Staten. Hij hoefde zich pas dinsdag in Zeist te melden. Van Gaal besloot hem nog niet mee naar Wales te nemen. Janssen trainde woensdag individueel in Zeist.

Nederland is na de uitduels met België (1-4) en Wales (1-2) nog zonder puntenverlies in de Nations League. Polen won het eerste duel van de tweede keus van Wales (2-1), maar ging woensdag hard onderuit tegen België (6-1). Oranje ontvangt Polen in een uitverkochte Kuip. Ook het thuisduel van dinsdag met Wales wordt in Rotterdam afgewerkt.

Louis van Gaal tijdens de training van Oranje. Ⓒ ProShots

Scheidsrechter

Scheidsrechter Halil Umut Meler leidt zaterdagavond de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen in de Nations League. De 35-jarige Turk krijgt in een uitverkochte Kuip assistentie van twee landgenoten langs de zijlijnen.

Meler floot op 7 april het thuisduel van Feyenoord met Slavia Praag (3-3) in de Conference League. Drie jaar geleden leidde hij ook het uitduel van PSV met Rosenborg in de Europa League. De Eindhovenaren zegevierden met 4-1 in Trondheim.