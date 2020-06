Ajax hoofdsponsor van Eredivisie

Later deze week hoopt de KNVB met directeur Eric Gudde trouwens ook zijn noodplan te presenteren bij de overheid, om samen de bedrijfstak betaald voetbal overeind te houden in ons land.

Waar Ajax drie miljoen euro uit de aanstaande inkomsten uit de Champions League stort, daar brengen PSV, Feyenoord en AZ ieder 500.000 euro in in het solidariteitsfonds. Dat bedrag kan bij AZ hoger uitvallen als de Alkmaarders zich via de voorronde van de Champions League plaatsen voor de poulefase van het kampioenenbal.

Naast de Europese gelden storten Ajax, PSV en AZ allen 250.000 euro naar de Eerste Divisie voor de inschrijving voor Jong Ajax, Jong PSV en Jong AZ in die competitie.

Al eerder spraken de directeuren Edwin van der Sar, Toon Gerbrands en Robert Eenhoorn af om een bedrag van 5% van de Europese inkomsten af te dragen aan de ECV voor realisatie van de veranderagenda. Voor Ajax komt dit neer op een bedrag van 2,4 miljoen euro. De afspraak is om dit drie jaar te doen.

Coronacrisis het hoofd te bieden

Aanvankelijk diende het bedrag van de topclubs voor de veranderagenda om clubs financieel te compenseren bij de overgang van kunstgras naar natuurgras. Bij de afspraken over het solidariteitsfonds hebben Ajax, PSV en AZ laten weten dat de KNVB en ECV de Europese bedragen voor de veranderagenda dit jaar vrij kunnen besteden om de coronacrisis in het profvoetbal het hoofd te bieden.

Met de ruime financiële totaalbijdrage wordt Ajax een van de hoofdsponsors van de Eredivisie. Van der Sar zei eerder dat Ajax het profvoetbal niet in de steek zou laten en Marc Overmars verklaarde al bij zijn interview in De Telegraaf op 1 april, toen hij smeekte om de stekker uit de competitie te trekken, dat Ajax in dat geval niet voor zijn (financiële) verantwoordelijkheid zou weglopen.

Het solidariteitsfonds wordt verder nog gevuld met vijf miljoen euro van ING en een miljoen euro van de Nederlandse mannen- en vrouweninternationals. Ook de KNVB heeft vijf miljoen euro toegezegd, maar daar zit het bedrag bij van 3,5 miljoen euro dat de voetbalbond jaarlijks stort naar de profclubs. Overigens zijn alle genoemde bedragen giften.

Met het akkoord over het solidariteitsfonds met Ajax, PSV, AZ en Feyenoord hoopt het profvoetbal ook een goede beurt te maken als KNVB-directeur Gudde komende week bij politiek Den Haag aanklopt met zijn reddingsplan om het profvoetbal door de coronacrisis te leiden.