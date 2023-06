Tallon Griekspoor ziet na wederopstanding droom uitkomen met toernooiwinst in Rosmalen

Hij is de vierde landgenoot die het toernooi in Rosmalen op zijn naam weet te schrijven. Eerder lukte het Richard Krajicek (1994, 1997), Sjeng Schalken (2002, 2003) en Van Rijthoven (2022).

De 26-jarige Nederlander was voorafgaand aan de finale gewaarschuwd. Hij begon de eindstrijd dan wel als favoriet, de vorige keer dat de twee tegenover elkaar stonden, stapte Thompson als winnaar van de baan.

Tiebreak

Griekspoor was zondag de hele eerste set aan het zoeken naar zijn vorm van eerder deze week. Hij zat duidelijk niet lekker in zijn vel en had het zichtbaar moeilijk tegen de Australiër.

Nadat de pupil van Kristof Vliegen een vroege break achter kwam, sleepte hij nog wel een tiebreak uit het vuur. Hierin keek Griekspoor al snel tegen een 4-0 achterstand aan, maar hij toonde vervolgens veerkracht en trok de stand weer gelijk. Het bleek niet genoeg, want Thompson pakte daarna drie punten op rij én dus de eerste set: 6-7. Griekspoor moest in de achtervolging.

Wederopstanding

In de tweede set deed hij er alles aan om zijn draai te vinden, maar Griekspoor bleef het uiterst lastig houden met zijn tegenstander. Thompson speelde een uitstekende wedstrijd en dwong Griekspoor tot het uiterste. Maar beetje bij beetje vond Griekspoor al meer zijn draai. Hij begon aanvallender te spelen en bij een stand van 4-4 brak Griekspoor Thompson. Hij zweepte het publiek daarna nog maar eens op en mocht vervolgens de set uitserveren.

Dit buitenkansje was echter niet aan hem besteed en Griekspoor zag zijn tegenstander langszij komen. Bij een stand van 5-6 in het voordeel van de Australiër moest Griekspoor vervolgens serveren om in de wedstrijd te blijven. Dit lukte. Hij dwong wederom een tiebreak af en deze keer wist hij hem wél te winnen. De ontlading bij de Nederlander was enorm, hij zat weer volledig in de wedstrijd.

In het beslissende bedrijf krikte Griekspoor zijn niveau al verder op. Steeds vaker won hij de beslissende rally’s en alles en iedereen in Rosmalen begon weer te geloven in de titel. Bij een stand van 3-2 in het voordeel van Griekspoor plaatste hij een break. Twee games later mocht hij serveren voor toernooiwinst. Hij faalde niet en boekte de mooiste overwinning uit zijn carrière.