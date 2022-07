George Russell dolblij: ’Speciale dag’

De Mercedes-coureur verraste met de snelste tijd op zaterdag, vóór Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc. „Gisteren hadden we de slechtste vrijdag van het seizoen. Iedereen heeft er keihard aan gewerkt om vandaag beter voor de dag te komen. Die laatste ronde was mega. We moeten eerlijk gezegd kijken waar dit precies vandaan komt…Morgen worden de punten verdeeld en Ferrari lijkt heel snel, maar dit was een speciale dag.”

Leclerc baalde van z’n derde plek, ondanks het feit dat Max Verstappen slechts als tiende zal beginnen aan de Hongaarse Grand Prix. „Het was geen geweldige dag voor ons. Ik worstelde enorm met de banden en om een ronde aan elkaar te knopen. We zullen kijken naar wat we kunnen verbeteren voor morgen. De snelheid is er in ieder geval, dat weten we.”