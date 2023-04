Premium Het beste van De Telegraaf

’Kippenvel van ’Barney Army’, zulke dingen wil ik later’ Dimitri Van den Bergh in Ahoy: ’Spelers raken een beetje geïrriteerd van mij’

ROTTERDAM - Dimitri Van den Bergh is de eerste Belg ooit in de Premier League, het zogeheten ’invitatietoernooi’ van de PDC met acht van de meest spraakmakende darters van het moment. ’Dancing Dimi’ danst vanavond in Ahoy, tijdens Night 12 van het toernooi dat een hoofdprijs kent van 275.000 pond. „Het genieten valt op, sommige spelers raken een beetje geïrriteerd van mij”, zegt de nummer 10 van de wereld.