Manchester City-aanvaller Jack Grealish waarschuwt Real Madrid

„We zijn niet te stoppen in het Etihad Stadium”, zei de Engels international tegen BT Sport. De prestaties van de ploeg van trainer Pep Guardiola onderstrepen die uitspraak. De Engelse landskampioen verloor sinds november niet meer in eigen stadion. Maar Real Madrid kan zeker in de Champions League vaak bijzondere prestaties neerzetten. Vorig jaar schakelden de Spanjaarden City bijvoorbeeld nog uit in de halve finale.

„Maar sindsdien hebben we zoveel geleerd”, zei de 27-jarige Grealish. „We hebben een nieuw team dit jaar, met andere spelers. We hebben nu de perfecte balans tussen ervaring en talenten van wereldklasse.” De Engelsman, die de hele wedstrijd meespeelde in Madrid, vond het resultaat in het eerste duel terecht. „Zij hadden wat kansen, maar wij hadden er ook een paar.”

Vinícius Júnior opende de score voor Real, de Belg Kevin De Bruyne maakte in de tweede helft gelijk. De terugwedstrijd is volgende week woensdag in Manchester.