Nieuwe PSV-trainer Peter Bosz: ’We kunnen niet in één keer van nul naar honderd’

Bosz wil in Eindhoven afrekenen met de reputatie van coach, die zijn teams mooi voetbal laat spelen, maar nooit iets wint. „We willen allebei winnen en succesvol zijn. Voor mij is dat even geleden en voor PSV is dat even geleden. Voor ons alle twee is dat heel belangrijk. De ambitie is er zowel bij de club als bij mij om er echt iets bijzonders van te maken.”

Smachten naar titel

Na vijf jaar zonder titel smacht PSV naar het kampioenschap. Een lange aanlooptijd of een tussenjaar is Bosz niet gegeven. Hij zal direct moeten presteren. „Als je bij een topclub zit, gaat het om winnen. Ik heb vaker gezegd dat voor mij alleen winnen niet voldoende is. Ik hecht ook heel veel waarde aan de manier waarop dat gebeurt. Dat is makkelijker om voor elkaar te krijgen als je bij een grotere club zit dan als je bij een kleinere club bent. Ik zit nu bij een topclub en dan kun je die twee zaken makkelijker verenigen.”

De voetbalfilosofie van Bosz, die attractief en aanvallend voetbal met veel balbezit omvat, lijkt niet direct te matchen met de speelwijze die in het verleden veelal is gehanteerd bij PSV, dat historisch gezien veelal succes boekte vanuit de omschakeling. Earnest Stewart legde bij de presentatie van Bosz uit dat de keuze juist daarom op Bosz is gevallen, omdat het de ambitie van de technisch directeur is om die spelopvatting om te buigen.

Earnest Stewart heeft vertrouwen in Peter Bosz en zijn spelopvatting. Ⓒ ANP/HH

„Naast de omschakeling, die we hadden en echt van hoog niveau is, hebben we altijd gesproken over onze speelwijze”, aldus Stewart. „Hoe wij vooruit willen gaan spelen als PSV zijnde, als een grote club zijnde. Op de helft van de tegenstander, dominant, attractief willen spelen. Als er gebeurt wat er is gebeurd (vertrek Ruud van Nistelrooy, red.) dan ga je daar wel over nadenken. En een hoofdcoach is daar ontzettend belangrijk in.”

Breuk met verleden

Dat is een breuk met het verleden, want bij PSV stond resultaat altijd voorop en werd er minder de nadruk gelegd op de attractiviteit en kwaliteit van het vertoonde spel. Met de keuze voor Bosz kiest Stewart nadrukkelijk voor meer spektakel, maar dat moet ook gepaard gaan met sportief succes.

PSV kampte de afgelopen jaren met een groot aantal tegengoals en hoewel Bosz aanvallend voetbal propageert, denkt hij daar korte metten mee te kunnen maken. „Ik ben juist veel bezig met het neerzetten van een goede organisatie. Je kunt alleen maar aanvallen als je goed georganiseerd bent. Dat kan heel goed samen gaan. In mijn jaar bij Ajax kregen we maar 23 doelpunten tegen in de Eredivisie. Dat is weinig. Mijn visie is in vergelijking met toen onveranderd. De uitvoering, hoe ik het wil zien, wel. Je leert voortdurend bij. Ook in het buitenland. Daar pakken ze dingen weer anders aan en daar leer je van.”

Weinig tijd

Veel tijd heeft Bosz niet, want op 4 augustus staat de strijd om de Johan Cruijff Schaal op het programma en een paar dagen later volgt al de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. Na twee mislukte kwalificaties in de voorgaande twee seizoenen, tegen Benfica onder Roger Schmidt en tegen Rangers FC onder Ruud van Nistelrooy, is het belang van plaatsing voor het hoofdtoernooi immens.

Is het haalbaar om een hele nieuwe voetbalfilosofie in een paar weken tijd over te brengen, terwijl de spelers stapsgewijs instromen en er ook meteen gepresteerd moet worden? Bosz heeft van zijn vorige clubs verschillende ervaringen met hoe lang dat vergt. „Waar het het snelst ging was in Israël (bij Maccabi Tel Aviv, red.). Daar kwam ik in de winterstop en had ik maar twee weken, maar daar werd het verrassend snel opgepakt. In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan met hoe snel dat kan gaan. We weten dat we maar kort de tijd hebben dus we zullen zo snel mogelijk zo veel mogelijk duidelijk moeten maken. Maar ik weet ook, dat het alleen maar stap voor stap gaat. Het heeft geen zin om spelers op dag één in alle opzichten te vertellen hoe het moet. En als het nodig is om concessies te doen in de speelwijze om resultaat te halen, dan zal ik dat doen, want het is heel belangrijk voor de club om het hoofdtoernooi van de Champions League te halen. We kunnen niet in één keer van nul naar honderd.”