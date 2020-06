PSV’er Dumfries traint apart van groep na demonstreren

Dumfries was woensdag aanwezig in Rotterdam voor het protest tegen racistisch politiegeweld, naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de VS.

In navolging van Dumfries’ aanwezigheid in Rotterdam, heeft PSV besloten dat de rechtsback voor de rest van het seizoen, dat nog maar twee weken duurt, niet meer meetraint met de groep. Op die manier worden de coronarichtlijnen door zowel PSV als Dumfries op de juiste manier gevolgd.

„Niet alle aanwezigen daar hielden zich aan de noodverordening die is uitgevaardigd in verband met corona”, meldt PSV in een verklaring. „Hoewel de voetballer persoonlijk alle veiligheidsvoorschriften in verband met corona respecteerde, achten hij en PSV het verstandig om geen risico’s te nemen.”

Demonstratie

„Hier voor je staat een trotse zwarte man. Trots op zijn huidskleur”, schrijft de aanvoerder van PSV op Instagram. „Een man die zich een weg naar boven heeft gevochten. Die racistische opmerkingen in zijn richting heeft overwonnen en daar nog steeds dagelijks mee wordt geconfronteerd en daar boven staat.”

Dumfries: „Ik sta hier voor mijn medemens die elke dag met dezelfde zaken te maken heeft. Voor de mensen die die diepgewortelde pijn delen, degenen die die pijn begrijpen. Voor hen sta ik hier! Racisme is een wereldwijd probleem dat drastisch moet worden aangepakt. Het is genoeg!”

Overigens was Memphis Depay ook present bij de demonstraties in Rotterdam. Eerder liet de Oranje-international zich ook al in Amsterdam zien, waar hij zich uitsprak tegen racisme.

