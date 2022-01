Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik moet en zal er bij zijn op het WK’ AZ-captain Owen Wijndal heeft de wind weer in de rug

Door Steven Kooijman

Owen Wijndal wil komende winter het WK meemaken met Oranje. „De laatste twee maanden heb ik weer laten zien hoe goed ik ben en dat ik er bij hoor.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

In de laatste maand voor de winterstop was Owen Wijndal (21) weer de grote aanjager van AZ. De jonge aanvoerder heeft in het nieuwe jaar veel om voor te voetballen, waarbij hij hoopt dat het wereldkampioenschap in Qatar niet als een fata morgana zal vervliegen. „Het WK is natuurlijk de heilige graal.”