Belgen houden Nederlanders van podium bij beloftenwedstrijd WK veldrijden

Titelverdediger Pim Ronhaar uit Hellendoorn moest in Fayetteville genoegen nemen met de achtste plaats. Ook regerend Europees kampioen Ryan Kamp, de wereldkampioen van 2020 en vorig jaar tweede, kwam niet in de buurt van het podium. De veldrijder uit Raamsdonksveer werd zesde.

De eerste twee Belgen, beiden rijdend voor de ploeg Tormans, hadden de koers bepaald. Op het snelle parcours was Verstrynge de man die brutaal de leiding nam met de Nederlanders in zijn wiel. In de tweede ronde kwam Wyseure alleen voorop. De 21-jarige coureur uit het West-Vlaamse Lichtervelde breidde zijn voorsprong alleen maar verder uit. Van de Nederlanders leek alleen Hendrikx lang op weg naar een medaille, maar de veldrijder uit Valkenswaard liet zich in de sprint kloppen door Thibaut Nys, zoon van oud-wereldkampioen Sven Nys.

Medailles bij de jonge vrouwen

Eerder op de zaterdag bezorgden Leonie Bentveld en Lauren Molengraaf Nederland de eerste medailles in Fayetteville. Bij de juniorvrouwen veroverde de 17-jarige Friezin Bentveld het zilver. Molengraaf, 16 jaar en afkomstig uit Capelle aan den IJssel, pakte brons. De Britse Zoë Bäckstedt was veruit de beste. De dochter van voormalig wielerprof Magnus Bäckstedt reed de cross van start tot finish alleen voorop.

Bäckstedt werd afgelopen jaar ook al wereldkampioene op de weg bij de junioren. Ze is de opvolgster van de Nederlandse Shirin van Anrooij, die twee jaar geleden in het Zwitserse Dübendorf de titel opeiste. Vorig jaar was er bij de WK veldrijden in Oostende vanwege de beperkingen rond corona geen wedstrijd voor juniorvrouwen.