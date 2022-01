Scheidsrechter Bas Nijhuis: ’Lege stadions tien keer niks’

De van televisie bekende tukker zegt het op de koop toe te nemen dat hij vanaf de tribunes weer voor rotte vis zal worden uitgemaakt. „Maar van de lege stadions word ik helemaal flauw, omdat het de indruk wekt dat ik een oefenpotje in de voorbereiding aan het fluiten ben. Daardoor is het moeilijk de juiste focus te hebben, die je mét publiek automatisch hebt. Stel dat ik niet voor een overtreding fluit. Dan gaan de fans uit hun dak en ben ik bij de volgende beoordeling nóg scherper”, aldus de scheidsrechter, die een bijkomend voordeel ziet.

„Ik denk dat we ook van het hinderlijke geschreeuw en gekerm af zijn van spelers die nauwelijks worden geraakt. Dat heeft geen zin meer, omdat het in een vol stadion veel minder goed te horen is en het een scheidsrechter dus minder zal beïnvloeden. Ik denk dat de lol er dan snel vanaf is.”

Ook zal er volgens Nijhuis minder om een vrije trap worden gezeurd. „Elk minimaal tikje op een scheenbeschermer is nu over het hele veld te horen, waardoor zelfs de rechtsback ’hé’ roept als hij denkt dat er links voorin iets is gebeurd. Dat voortdurende en massale appelleren is ontzettend vervelend.”

Net als het rollen van Lisandro Martinez tijdens PSV-Ajax (1-2) om tijd te winnen. „Dat had hij voor een vol vak PSV-supporters met bakken bier in hun hand waarschijnlijk ook achterwege gelaten. Echt, laat het kabinet snel weer beslissen met fans te laten voetballen”, eindigt Nijhuis.