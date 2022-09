LIVE F1 | Laat Max Verstappen ’Orange Army’ weer juichen in Zandvoort?

Premium Autosport

F1-baas Domenicali: ’Verstappen benadert populariteit Michael Schumacher’

Hij is de voormalige teambaas van Ferrari en staat sinds begin 2021 als CEO aan het roer van het management van de Formule 1. Stefano Domenicali (57) is een geliefd man in de paddock. Tegelijkertijd is er ook veel kritiek, bijvoorbeeld over het racen in landen als Saoedi-Arabië en Qatar. In Zandvoor...