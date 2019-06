PSV treft Basel in voorronde Champions League

Dat is woensdag door loting bepaald. De eerste ontmoeting is op 23 of 24 juli in het Philips-stadion en de tweede wedstrijd op 30 of 31 juli.

PSV eindigde vorig seizoen als tweede in de eredivisie en stroomt daardoor al in de tweede voorronde van het belangrijkste Europese clubtoernooi in. De Eindhovenaren moeten totaal drie voorronden overleven om het hoofdtoernooi te bereiken.

Als PSV zich plaatst voor de derde ronde dan wacht daarin een confrontatie met Club Burgge, Krasnodar, Linz of Istanbul Başakşehir.