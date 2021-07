Mathieu van der Poel draagt geel lachend over aan getergde fietsvriend Tadej Pogacar

Mathieu van der Poel zag zaterdag hoe Tadej Pogacar (witte schouder) aan de haal ging met zijn gele trui. Ⓒ HH/ANP

LE GRAND BORNAND - Deze hele Tour de France hebben Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar de grootste lol samen. In de achtste etappe zochten ze elkaar weer even op in het peloton. Waarschijnlijk ging het over auto’s of horloges waar de twee fenomenen al eerder over keuvelden. Wetend dat Van der Poel niet met de besten bergop mee zou gaan, droeg hij tijdens het onderonsje lachend zijn gele trui over aan de titelverdediger. ,,Mathieu zei: ’Ik hoop dat jij vandaag het geel van me overneemt’.” Zo geschiedde, en hoe, want ’Pogi’ reed al zijn beoogde concurrenten op vele minuten achterstand.