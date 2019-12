Ancelotti: ’Het gaat morgen niet meteen beter met Everton’

Dat zei de Italiaanse trainer bij zijn presentatie bij de tweede club van Liverpool. Everton heeft negentien punten en staat vier punten boven de degradatiestreep.

„De club wil competitief zijn in de Premier League en voor mij is dat genoeg”, zei de 60-jarige Ancelotti. „Ook het feit dat er een nieuw stadion gebouwd gaat worden, geeft aan dat de club ambitieus is. Dat trok mij aan.”

Geduld

Ancelotti zat zaterdag op de tribune toen Everton het thuis opnam tegen Arsenal. Het werd 0-0. „Ik heb mijn ideeën over dit team en deze selectie. Ik ga mijn best doen om het team beter te maken, de club weer mee te laten doen en de fans tevreden te maken. Het zal morgen niet meteen beter gaan. We moeten geduldig zijn, maar ik ben er zeker van dat we snel zullen verbeteren.”

Ancelotti werkte van 2009 tot 2011 ook in Engeland, destijds bij Chelsea. Daarna had hij onder meer Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München en Napoli onder zijn hoede.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Premier League