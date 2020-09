Analyse: Ajax pokert met miljoenen

Afgaande op de laatste persconferenties van trainer Erik ten Hag staat Ajax op dit moment op het standpunt dat er geen spelers meer bij hoeven en komen. Maar hoe verstandig is dat? Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het zijn door de coronacrisis onzekere tijden. En dat is bij Ajax niet anders. Vrijwel niemand in Amsterdam weet of de huidige selectie kwalitatief sterk én breed genoeg is om in dit korte, met wedstrijden volgeplempte seizoen zowel landskampioen te worden als te overwinteren in de Champions League. Misschien dat de moeizame zege (0-1) van het Amsterdamse tiental (rood Nicolas Tagliafico) op Sparta voor nieuwe inzichten zorgt.