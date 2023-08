Koki Saito zet Heerenveen met koploper Sparta Rotterdam te kijk

Tegen Feyenoord een week eerder was het nog wat bleu van de kant van de Japanner, waar eenieder meer van hem had hopen te zien. Een week later kroonde hij zich met twee prima goals, zelfs een kopbal (!), tot de man die drie punten binnenbrengt voor de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk. De Spartaanse harten zijn weer met hoop gevuld. Wordt het na het vertrek van Maurice Steijn naar Ajax, tóch weer zo’n seizoen?

Sparta overleefde daarvoor wel een overdonderende beginfase van Heerenveen, nadat hij Sparta de eerste grote kans zag krijgen. Joshua Kitolano kon vrij uithalen van een meter of zestien, maar schoot recht in de handen van Andries Noppert. Vervolgens werd het doel van Nick Olij gebombardeerd, maar de Spartaanse goalie capituleerde niet.

Osame Sahraoui raakte na vijf minuten de paal, spits Ion Nicolaescu zag zijn kopbal gekeerd door Olij en vervolgens lag de doelman van de bezoekers twee minuten later opnieuw drie keer in de weg, met een reflex op een kopbal onder de lat vandaan als hoogtepunt.

Sahraoui als Friese smaakmaker

Heerenveen bleef aanzetten, met een actie op de achterlijn van Sahraoui, opnieuw de Friese smaakmaker, als hoogtepunt. Maar doelpunten bleven uit. Tot de 34e minuut. Toen Saito was ontsnapt en Noppert op zijn weg vond, peerde een oplettende Tobias Lauritsen de rebound binnen: 0-1.

Kort na rust kreeg Sparta de 0-2 in de schoot geworpen, toen de bezoekers vogelvrij konden uithalen, Noppert het schot niet goed verwerkte met de voet en Saito de rebound eenvoudig binnenkopte. Even later redde Noppert op een inzet van Lauritsen, maar die bal viel ongelukkig voor de voeten van de inlopende Arno Verschueren. Alleen: de middenvelder wist te missen voor een verlaten doel… Toen Saito een paar minuten later aanlegde van buiten het strafschopgebied, kreeg Noppert zijn lange arm niet achter de aanstaande 0-3.

Bekijk hieronder de video.

Bovenaan

Wat volgde was een mat Heerenveen, dat het allemaal wel leek te geloven ondanks de 1-3 van Pawel Bochniewicz in de 71e minuut. Sparta daarentegen bleef keurig gedisciplineerd zijn zaakjes uitvoeren. De machteloze Friezen creëerden nauwelijks nog mogelijkheden. En de Kasteelheren? Die staan na 3 wedstrijden spelen bovenaan in de Eredivisie.

Thom Haye pakte vlak voor het eindsignaal met een kelderklasse-tackle nog een rode kaart uit frustratie.