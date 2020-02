Dusan Tadic: ’Ik was niet verbaasd dat Barcelona mij wilde huren’

Dusan Tadic: „Ook dit is een mooie kans om ons weer aan Europa en de rest van de wereld te laten zien.”

GETAFE - Een dag later en een treetje lager dan gehoopt, hervat Ajax zijn Europese tournee. Aanvoerder Dusan Tadic voelt nog steeds de pijn van de onnodige (en misschien wel oneerlijke) uitschakeling in de Champions League, maar staat in Getafe te popelen om te schitteren in de Europa League. Op verzoek van TELESPORT reageert hij op acht stellingen.