Sport Kort: Springruiter Smolders breekt rib bij val en ontbreekt op CHIO

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Springruiter Smolders breekt rib bij val en ontbreekt op CHIO

18.55 uur: Springruiter Harrie Smolders ontbreekt vrijdag in de landenwedstrijd van het CHIO van Rotterdam. Hij heeft bij een val op het concours van Knokke een rib gebroken. Bondscoach Rob Ehrens heeft Frank Schuttert aangewezen als vervanger. Mogelijke deelname van Smolders aan de Olympische Spelen van Tokio is volgens de hippische federatie KNHS niet in gevaar.

Namens Nederland doen ook Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager en Willem Greve mee aan de betreffende Nations Cup in het Kralingse Bos. Ehrens heeft de selectie voor Tokio nog niet bekendgemaakt.

Basketballer Durant voert Amerikaanse ploeg aan in Tokio

18.11 uur: Basketballer Kevin Durant is de belangrijkste speler van de Amerikaanse ploeg voor de Olympische Spelen. De uit twaalf man bestaande selectie werd maandag bekendgemaakt. Gregg Popovich, van San Antonio Spurs, is de hoofdcoach van de favoriet.

Durant was ook van de partij in 2012 (Londen) en 2016 (Rio de Janeiro). Op beide evenementen veroverden de Amerikanen goud. Het team speelt in Tokio op 25 juli de eerste wedstrijd tegen Frankrijk. Eerst is er nog een trainingskamp in Las Vegas.

Naast Durant (Brooklyn Nets) werden ook Bam Adebayo (Miami Heat), Bradley Beal (Washington Wizards), Devin Booker (Phoenix Suns), Jerami Grant (Detroit Pistons), Draymond Green (Golden State Warriors), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Zach LaVine (Chicago Bulls), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Khris Middleton (Bucks) en Jayson Tatum (Boston Celtics) geselecteerd.

Waterpoloster Sleeking stapt over naar Griekse topclub Olympiakos

17.38 uur: Waterpoloster Brigitte Sleeking komt volgend seizoen uit voor Olympiakos Piraeus. De 23-jarige international sluit zich na de Olympische Spelen van Tokio aan bij de Griekse topclub, veelvoudig landskampioen en dit seizoen winnaar van de Euro League, de vrouwen-equivalent van de Champions League.

Sleeking speelde de afgelopen jaren voor Widex GZC Donk in Gouda. Ze groeide op bij MNC Dordrecht en verkaste daarna naar het Leidse ZVL-1886. Ze was ook actief voor CN Sant Andreu in Spanje.

In het verleden kwam ook Yasemin Smit uit voor Olympiakos.

Voetbalsters zoeken nieuwe opponent vanwege corona Zuid-Afrika

13.51 uur: De Nederlandse voetbalsters moeten op zoek naar een andere tegenstander in hun ’uitzwaaiwedstrijd’ voor het vertrek naar de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zou het zaterdagmiddag in Zwolle opnemen tegen Zuid-Afrika, maar vanwege vijf coronagevallen binnen de selectie heeft dat land afgezegd. De hele selectie van Zuid-Afrika is in isolatie gegaan.

„We zijn momenteel aan het kijken of we voor zaterdag een vervangende tegenstander kunnen vinden die in Zwolle tegen ons kan spelen”, aldus een woordvoerster van de KNVB. Volgende week dinsdag (6 juli) vliegt Wiegman met haar selectie naar Japan. De Europees kampioen speelt daar in aanloop naar de Spelen nog een oefeninterland achter gesloten deuren.

De oefeninterland in Zwolle mag voor volle tribunes worden gespeeld. De KNVB heeft al 9000 kaarten verkocht, de verkoop van de laatste 1000 kaarten gaat vooralsnog gewoon door in afwachting van een nieuwe tegenstander. Bezoekers hebben een coronatoegangsbewijs nodig. Dat betekent dat ze een volledig vaccinatiebewijs hebben, een bewijs dat ze hersteld zijn van corona of een recente negatieve testuitslag.

De Zuid-Afrikaanse voetbalsters zouden maandag naar Nederland vliegen. Bij een testronde op het coronavirus bleken echter vijf speelsters positief. „We zitten met ons land in de derde golf, helaas wordt ’Banyana Banyana’ niet gespaard door deze pandemie”, zei bondscoach Desiree Ellis. „De hele delegatie is in isolatie gezet, daarom kunnen we niet tegen Nederland oefenen. Gezondheid van iedereen, zowel bij ons als onze tegenstander, staat voorop. Voetbal komt op de tweede plaats.”

Ellis sloot haar boodschap af met een dankwoord aan Nederland voor de uitnodiging. Ze wenst de ’Leeuwinnen’ veel succes op de Spelen van Tokio. De ploeg van Wiegman begint het toernooi op 21 juli tegen Zambia.

Verlate start Wimbledon wegens regen

13.05 uur: Wimbledon gaat maandag later van start in verband met slecht weer in Londen. Wegens de regen kon het derde grandslamtoernooi van het jaar niet zoals gepland om 12.00 uur aanvangen.

Het Centre Court en Court 1 op Wimbledon zijn voorzien van een dak. Op de hoofdbaan begint Novak Djokovic om 14.30 uur Nederlandse tijd aan zijn jacht op titelprolongatie. De nummer 1 van de wereld neemt het op tegen de Britse tennisser Jack Draper. Op Court 1 beginnen de wedstrijden om 14.00 uur.

Lesley Pattinama-Kerkhove zou om 12.00 uur beginnen aan haar eersterondepartij tegen Svetlana Koeznetsova. Later op de dag komt ook Arantxa Rus nog in actie in het vrouwentoernooi.

In totaal doen er vijf Nederlanders mee aan het enkelspeltoernooi.

Europees kampioen Nizzolo en Kristoff in Volta Limburg Classic

12.03 uur: Regerend Europees kampioen Giacomo Nizzolo verschijnt volgende maand aan de start van de wielerwedstrijd Volta Limburg Classic. De 32-jarige Italiaan is ingeschreven door zijn ploeg Qhubeka Assos.

Behalve Nizzolo doet ook de Noor Alexander Kristoff van Team Emirates mee in Eijsden. Kristoff won in 2015 de Ronde van Vlaanderen en was ook al eens de sterkste in Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem. Kristoff krijgt in Limburg assistentie van de Colombiaan Fernando Gaviria, die meerdere etappes wist te winnen in de Giro d’Italia en de Tour de France.

„Als je deze klinkende namen op je startlijst ziet verschijnen, kun je alleen maar trots zijn”, aldus organisator Roy Packbier. „We kijken uit naar zondag 18 juli. Noodgedwongen moesten we de Volta Limburg Classic opnieuw verplaatsen, maar we lijken qua datum een zeer goede keuze gemaakt te hebben. Hoewel er nog steeds maatregelen van kracht zijn, zijn we in eerste instantie verheugd dat de Volta Limburg Classic dit jaar verreden gaat worden.”

De eendaagse wielerwedstrijd in het zuiden van Limburg werd door de organisatie verplaatst van 3 april naar 18 juli.

Stadion FC Groningen krijgt nieuwe naam

10.30 uur: Het stadion van FC Groningen krijgt een nieuwe naam. De accommodatie, ook wel bekend als Euroborg, heette de afgelopen vijf jaar officieel het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Hitachi Capital Mobility, leverancier van mobiliteitsbehoeftes, gaat verder als MHC Mobility. „Omdat wij nog een éénjarig contract hebben voor de stadionnaamgeving en wij niet voor dat ene jaar de stadionnaam willen wijzigen, worden in afwachting van toekomstige beslissingen nu alle huidige stadionuitingen weggehaald”, aldus algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen.

Totdat er een nieuwe naamgever is gevonden, heet het stadion weer Euroborg. De thuisbasis van de club uit Groningen, waar plek is voor ruim 22.000 toeschouwers, werd in 2006 geopend.

Dochter van oud-tennisser Korda nieuwe nummer 1 in golf

09.42 uur: De Amerikaanse golfster Nelly Korda, dochter van oud-toptennisser Petr Korda, heeft zich met winst van het PGA Championship in Atlanta aan kop van de wereldranglijst genesteld. De 22-jarige Korda verdrong de Koreaanse Ko Jin-young van de eerste plaats.

Haar vader Petr won in 1998 de Australian Open. De Tsjech veroverde in zijn carrière tien ATP-titels en bereikte de tweede plaats op de wereldranglijst. Zijn drie kinderen, die werden geboren in Florida, zijn ook allemaal doorgebroken als topsporter en komen voor de Verenigde Staten uit. Dochters Jessica (28) en Nelly golfen, zoon Sebastian (20) tennist en won in 2018 de Australian Open voor junioren.

„Hier heb ik al sinds mijn 14e aan gewerkt”, zei Nelly Korda, de eerste Amerikaanse golfster in drie jaar die een major won. „Om het hier in Atlanta voor elkaar te krijgen, is heel speciaal.” Korda won eerder dit jaar al twee toernooien op de LPGA Tour en mag zich nu de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. Stacy Lewis was in 2014 de laatste Amerikaanse golfster die bovenaan de wereldranglijst stond.

Basketballers Bucks nemen in Atlanta leiding in finale NBA

08.42 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben in Atlanta de leiding genomen in de finale van de Eastern Conference in de NBA. De Bucks wonnen het derde duel in de best-of-sevenserie met Atlanta Hawks met 113-102 en namen daarmee een voorsprong van 2-1. Khris Middleton en Giannis Antetokounmpo waren samen goed voor maar liefst 71 punten.

Middleton maakte 20 van zijn 38 punten in het laatste kwart. Antetokounmpo kwam tot 33 punten. Bij de Hawks moest het vooral komen van Trae Young (35 punten). De thuisploeg ging met een kleine voorsprong het laatste kwart in, maar daarin domineerden de Bucks.

Atlanta Hawks begon de serie afgelopen week met een verrassende zege in Milwaukee (116-113), maar de Bucks trokken de stand gelijk met een overtuigende overwinning in het tweede duel (125-91). Dinsdag treffen beide ploegen elkaar voor de vierde keer, wederom in Atlanta.

In het westen staat Phoenix Suns in de finale tegen Los Angeles Clippers al met 3-1 voor. De Suns kunnen het maandagavond voor eigen publiek afmaken.

Ecuador houdt Brazilië op gelijkspel en gaat door op Copa América

07.43 uur: De voetballers van Ecuador hebben zich met een gelijkspel tegen gastland Brazilië geplaatst voor de kwartfinales van het toernooi om de Copa América. Zonder Neymar en heel wat andere vaste krachten, die rust kregen, kwamen de Brazilianen in Goiana niet verder dan 1-1. Daarmee stopte de zegereeks van de ’Seleção’, die de voorgaande tien wedstrijden had gewonnen.

De laatste keer dat Brazilië niet won was eind 2019 tegen Argentinië (0-1). De ploeg van bondscoach Tite was op de Copa América na drie overwinningen al zeker van een plek in de knock-outfase. Ecuador verzekerde zich met het derde gelijkspel van de vierde plaats in de groep en daarmee een plek bij de laatste acht. Verdediger Éder Militão zette Brazilië voor rust op voorsprong, maar Ángel Mena trok de stand na rust gelijk. Neymar bleef op de bank, net als onder anderen Thiago Silva en Gabriel Jesus.

Brazilië werd met 10 punten groepswinnaar, gevolgd door Peru met 7 punten. Colombia (4) en Ecuador (3) eindigden respectievelijk als derde en vierde. Voor Venezuela zit het toernooi er met 2 punten op. Peru, met Miguel Araujo en Sergio Peña van FC Emmen in de basis, sloot de groepsfase af met een zege op Venezuela: 1-0.

Maandagavond zijn de laatste wedstrijden in de andere groep, dan wordt de indeling van de kwartfinales duidelijk. Het is al zeker dat Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay doorgaan, maar nog niet in welke volgorde ze eindigen in de groep.

Atlete McLaughlin verbetert wereldrecord op 400 meter horden

07.34 uur: De Amerikaanse atlete Sydney McLaughlin heeft bij de olympische trials in Eugene een wereldrecord gelopen op de 400 meter horden. De 21-jarige McLaughlin snelde naar 51,90 seconden, waarmee ze als eerste vrouw onder de 52 seconden dook. Het wereldrecord stond met 52,16 op naam van haar landgenote Dalilah Muhammad, die met die tijd de wereldtitel pakte bij de WK van 2019 in Doha.

„Ik werk sinds dit jaar met een nieuwe coach en volgens een nieuwe aanpak”, zei McLaughlin. Ze wordt gecoacht door Bob Kersee, ook de coach van zesvoudig olympisch kampioene Allyson Felix. „Ik heb vertrouwen in dit proces.”

Muhammad (31) kwam als tweede over de finish in 52,42 en kan over een paar weken in Tokio gaan proberen haar olympische titel van Rio 2016 te prolongeren. De titelverdedigster weet dat ze vanuit eigen land echter geduchte concurrentie krijgt. „Het wordt een echte strijd in Tokio, dat is zeker”, aldus Muhammad.

De Nederlandse troef Femke Bol scherpte onlangs haar nationale toptijd op de 400 meter horden aan tot 53,44. Daarmee staat Bol vierde op de wereldranglijst van dit jaar, achter drie Amerikaanse vrouwen.

Het was zondag bij de Amerikaanse trials in Eugene (Oregon) zo warm, dat het programma een tijd werd stilgelegd. De temperatuur liep op tot boven de 40 graden Celsius. De finales werden naar de avond verplaatst.