Video: José Mourinho door het dolle bij AS Roma na 1000e zege in carrière

Bryan Cristante had de thuisploeg nog voor rust op 1-0 gezet, maar na de theepauze bracht Filip Djuricic Sassuolo op gelijke hoogte. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, tot El Shaarawy met een knap schot Roma alsnog de zege bezorgde. Het hele team, inclusief Mourinho, wist met de vreugde amper raad en ging het dus maar als een dolle vieren met de supporters.

„Ik loog”, zei Mourinho achteraf. „Ik heb tegen iedereen gezegd dat dit geen speciale wedstrijd voor me was, maar dat is niet waar. Duizend wedstrijden...dat is veel en ik wilde niet verliezen. Ik was doodsbang om voor eeuwig deze nederlaag te moeten herinneren. Gelukkig hebben we gewonnen, ik rende als een kind van 12, omdat ik me zo voelde.”

Mourinho won 639 wedstrijden van de 1000 wedstrijden als coach en pakte al 25 trofeeën.

