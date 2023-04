Premium Het beste van De Telegraaf

5 vragen over het marathondebuut van een magische atlete Sprong in het diepe voor Sifan Hassan: wat kunnen we verwachten van marathondebuut?

Door Willem Held

Sifan Hassan beschouwt haar eerste marathon, zondag in Londen, als een test op haar route naar de Olympische Spelen van Parijs. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Niemand durft een serieuze voorspelling te doen en de persoon in kwestie al helemaal niet. Sifan Hassan beschouwt haar eerste marathon, zondag in Londen, als een test op haar route naar de Olympische Spelen van Parijs. Maar het is veel meer dan dat. Vijf vragen – en de antwoorden – over het marathondebuut van een magische atlete.