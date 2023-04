Demi Vollering na kunststukje winnares Amstel Gold Race

Lucinda Brand en Sabrina Stultiens reden 65 kilometer voor de meet weg en het peloton slaagde er lang niet in om het koersende duo bij te halen daarna. Maar 20 km voor het bereiken van de finish, werden ze ingehaald en reden alle favorieten zij-aan-zij de Cauberg op.

De finale was nu echt begonnen. Op de uitloper van de Cauberg trok Kristen Faulkner ten aanval. Een goed moment van de Amerikaanse om wat voorsprong te pakken bij het ingaan van de laatste ronde. Maar die voorsprong kwam er niet.

Van Vleuten geeft gas

Ondertussen gaf Annemiek van Vleuten voor het eerst gas, waardoor het peloton op een lint werd getrokken. Toch werd er even getemporiseerd, met nog de Bemelerberg en de Cauberg als hindernissen. Nog een Nederlandse vrouw die zich vooraan liet zien: Marianne Vos.

Maar Canyon-SRAM was op dat moment de meest aanvallende ploeg. Soraya Paladin nam op de Bemelerberg toch een aanzienlijke voorsprong richting de Cauberg. Grace Brown leek te blijven hangen achter Paladin, maar kwam er toch bij. De voorsprong was echter klein op de achtervolgers.

Maar beide rensters kraakten en het was Riejanne Markus die wegreed, maar ook zij kwam niet weg. Dat was de tijd voor Demi Vollering om weg te rijden. De renster van SD Worx werd niet meer bijgehaald en zodoende mocht ze haar handen in de lucht steken.

Tekst gaat verder onder de tweet.

„Eindelijk”, Vollering herhaalde het een paar keer na haar winst in de Amstel Gold Race. De Nederlandse wielrenster van SD Worx had zojuist de koers gewonnen waarin ze de afgelopen twee jaar eerst Marianne Vos en daarna de Italiaanse Marta Cavalli had moeten voorlaten. „Ik kan het nog niet helemaal geloven”, zei ze nadat ze een solo van ruim 2 kilometer had afgerond.

"Het plan is perfect uitgevoerd. En voor haar is het natuurlijk fijn dat ik er kort achter rijd"

„We reden een heel goede wedstrijd als ploeg, we stonden er allemaal”, keek ze terug. Speciale vermeldingen waren er voor Mischa Bredewold en Lorena Wiebes. Die laatste, de snelste vrouw als het op sprinten aankomt, had zich ook op de hellingen laten zien. „En ze had er plezier in. Dan reden we richting Cauberg en zei ze: zal ik het gewoon doen? En dan ging ze weer. En Mischa heeft zichzelf opgebrand voor de ploeg.”

Kopecky

En natuurlijk was Lotte Kopecky erbij, de Belgische die twee weken geleden nog de Ronde van Vlaanderen won en ook zomaar kon winnen. De concurrentie moest beide vrouwen in de gaten houden. „Met Lotte erbij was het ideaal voor ons. Dat konden we uitspelen.”

Kopecky, die de sprint om de tweede plaats won, vertelde dat de plek waar Vollering zou aanvallen vooraf was bepaald. „Het plan is perfect uitgevoerd. En voor haar is het natuurlijk fijn dat ik er kort achter rijd.”

Van Vleuten

Annemiek van Vleuten zal aan het einde van dit jaar haar loopbaan beëindigen zonder dat de Amstel Gold Race op haar erelijst prijkt. De wereldkampioene van Movistar werd bij haar laatste poging om in Limburg te winnen met name gehinderd door het slechte weer. „Mijn benen voelden als een blok beton”, klaagde ze bij de NOS.

Van Vleuten (40) had op beter weer gehoopt en gerekend. „Ik heb te laat een regenjasje aangetrokken. Halverwege de koers wist ik eigenlijk al genoeg. Mijn benen blokkeerden door de kou”, vertelde Van Vleuten, als elfde gefinisht op 8 seconden van winnares Demi Vollering. „Ik was vandaag gewoon niet goed genoeg.”

Drie keer top 10

Van Vleuten finishte drie keer in de top 10 van de Gold Race met de tweede plaats achter de Poolse Katarzyna Niewiadoma in 2019 als haar beste resultaat.