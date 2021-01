Mathieu van der Poel wint voor de vijfde maal op rij Flandriencross

Al vroeg in de race bouwde Van der Poel een mooie voorsprong op op Van Aert, die matig startte. De Nederlandse wereldkampioen had toen nog wel Michael Vanthourenhout bij zich, maar de Belg moest ook al snel over boord. Van Aert rukte op naar plek twee en leek soms ook wel dichter bij Van der Poel te komen, maar moest steeds ook weer die paar seconden prijsgeven. Zodoende konden de handen weer omhoog bij Van der Poel. Ver achter de twee grote mannen in het veldrijden werd Laurens Sweeck derde.

Nederlandse suprematie

Wielrenster Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Flandriencross in het Belgische Hamme op haar naam geschreven. De wereldkampioene kwam na vijf ronden solo aan in een andermaal oranjegekleurde veldrit. Denise Betsema werd tweede, Manon Bakker eindigde als derde.

Alvarado kwam na valpartijen van landgenoten Lucinda Brand en Betsema in de tweede ronde alleen voorop. De wielrenster van Alpecin-Fenix hield die voorsprong daarna vast en kwam met ruim vijftien tellen voorsprong over de streep. Betsema knokte zich naar het einde toe terug naar de tweede plaats en liep daarmee in het klassement van de X2O-trofee in op Brand, die als vierde over de streep kwam.

Ceylin Del Carmen Alvarado Ⓒ ANP/HH

Alvarado, net terug van een trainingskamp, kwam zonder het te willen al vroeg alleen aan de leiding. „Dat was niet de bedoeling. Ik wilde afwachten hoe de benen zouden zijn”, zei ze. „Ik viel en daarna vielen Denise en Lucinda. Ze zaten ineens een paar seconden achter mij en toen dacht ik dit is de kans om er vol voor te gaan en te zien hoe ver ik kom. Ik zat wel de hele tijd in de verzuring, maar kon goed mijn snelheid vasthouden.”

Met het oog op de WK veldrijden van volgend weekend in Oostende is het volgens Alvarado een belangrijke zege. „Dit doet deugd en zorgt voor goede moed.”