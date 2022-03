Dubbelslag veelvraat Tadej Pogacar in Tirreno-Adriatico

De renners moesten via Marmore 202 kilometer later geraken in Bellante, over een lastig parcours met enkele stevige klimmetjes. Met nog zeker 50 kilometer te gaan zette Remco Evenepoel het spel op de wagen en de koers op z’n kop. Uiteraard kreeg hij Pogacar mee, net als klassementsleider Filippo Ganna.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste sportnieuws.

De Amerikaan Quinn Simmons reed hier overigens nog voor, uit een eerdere vlucht. Of dat stand kon houden met dat elitekopgroepje achter hem, was de vraag. De vraga kon snel beantwoord worden: nee. Pogacar en co werden ook bijgehaald voor de laatste klim richting de finish.

De grote klassementsmannen keken vooral naar elkaar in de slotkilometers. Leider Ganna moest op dat moment wel passen. Natuurlijk was het Pogacar die in de laatste honderden meters wegsloop en de sterkste was in de rit. Jonas Vingegaard werd tweede, Evenepoel vierde.

Pogacar is ook direct de nieuwe leider. Een uitstekende dag voor Team UAE, want eerder op de dag pakte Brandon McNulty de dagzege in Parijs-Nice. Thymen Arensman laat zich ook uitstekend gelden, de Nederlander staat knap vierde in het klassement, op 36 seconden van Pogacar. Wilco Kelderman staat 10e in het klassement.

Ewan verlaat Tirreno

De Australiër Caleb Ewan verliet donderdag de Tirreno-Adriatico. Dat deed de renner van Lotto-Soudal een dag na zijn ritwinst in de derde etappe. Volgens zijn ploeg ondervond Ewan enige last van een valpartij van woensdag. De sprinter gaat zich nu richten op Milaan-Sanremo, de voorjaarsklassieker die hij al twee keer als tweede beëindigde.

„Caleb en het team hebben besloten dat het beter is om niet te forceren en de koers te verlaten. Hij zal nu herstellen en zich richten op zijn laatste voorbereidingen op Milaan-San Remo”, aldus de Belgische ploeg op Twitter. Ewan versloeg woensdag in de massasprint de Fransman Arnaud Démare en de Nederlander Olav Kooij. Voor de sprinters zijn er weinig kansen meer in de Tirreno.