Burger mag verhuurd worden van Feyenoord

Wouter Burger Ⓒ Hollandse Hoogte

MARBELLA - Dick Advocaat hoopt vanmiddag, als Feyenoord rond het middaguur in Marbella tegen Borussia Dortmund speelt, opnieuw veel spelers in actie te laten komen. De coach van de Rotterdammers heeft zijn selectie in Zuid-Spanje veel werk laten verrichten om fitter tevoorschijn te komen dan aan het begin van dit seizoen.