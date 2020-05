Peter Bosz: ’Verschrikkelijk dat er zonder publiek gevoetbald gaat worden’

Peter Bosz Ⓒ EPA

LEVERKUSEN - Duitsland werkt als eerste grote voetballand in Europa toe naar de hervatting van de door de coronacrisis stilgelegde competitie. Zoals alle Bundesligaclubs zit het Bayer 04 Leverkusen van trainer Peter Bosz al de hele week in quarantaine in een verder verlaten hotel om zaterdag onbesmet af te kunnen trappen. In een videocall vanuit Leverkusen vertelt Bosz over de meest bizarre wedstrijdvoorbereiding uit zijn lange trainerscarrière.