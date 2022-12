FIFA onderzoekt wangedrag spelers Oranje en Argentinië

De Argentijnen worden beschuldigd van het schenden van artikel 12, dat gaat over wangedrag van spelers en coaches. Ook wordt onderzocht of zij artikel 16 hebben overtreden, dat de orde en veiligheid bij wedstrijden betreft. In het geval van Nederland gaat het alleen om mogelijk wangedrag van spelers en/of coaches.

De wedstrijd werd beslist na een strafschoppenserie, die met 4-3 werd gewonnen door Argentinië. Tijdens en na het duel waren er tal van opstootjes. Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz, door beide kampen bekritiseerd, deelde in totaal achttien gele kaarten uit, waarvan twee voor Denzel Dumfries, die rood kreeg na afloop van de wedstrijd.