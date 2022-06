Ruud kijkt uit naar finale tegen Nadal: ’Hij is mijn idool’

Voor de 23-jarige Noor is het de eerste finale van een grandslamtoernooi. Ruuds beste prestatie op een grandslamtoernooi was tot nu toe de vierde ronde op de Australian Open in 2021.

Cilic, in 2014 winnaar van de US Open, begon goed aan de halve finale. Met twee breaks pakte hij de eerste set met 6-3. Daarna nam Ruud het initiatief over. De nummer acht van de plaatsingslijst won op 1-1 in de tweede set de opslagbeurt van de 33-jarige Kroaat en trok de stand daarna in sets gelijk. In de tweede set verloor Cilic twee keer zijn servicebeurt en ook in de vierde set nam Ruud meteen afstand. Op 5-2 kreeg hij op eigen service drie matchpoints. Op de eerste maakte hij het meteen af met een ace.

Dicteren

Ruud had in de aanloop naar Roland Garros het graveltoernooi van Genève gewonnen en eerder dit jaar het toernooi van Buenos Aires. Van zijn zes andere titels behaalde hij er vijf ook op gravel. Vanaf de tweede set ging de Noor goed serveren en sloeg hij nog zestien aces. Hij dicteerde het spel en liet Cilic geen enkel breakpoint meer benutten.

De partij tussen de twee tennissers die voor het eerst in de halve finale van Roland Garros stonden, werd nog kortstondig onderbroken bij 4-1 in het voordeel van Ruud in de derde set. Een jonge vrouw liep het Court Philippe-Chatrier op en ketende zich met een ketting rond de hals vast aan het net. Ze had een t-shirt aan waarmee ze aandacht wilde opeisen voor het klimaat. Veiligheidsagenten maakten de activiste los. Na ongeveer een kwartier konden Ruud en Cilic verder spelen. Hoewel de Noor twee breakpoints tegen kreeg, wist hij toch zijn game te winnen en daarna ook de set.

Idool Nadal

Zijn tegenstander Nadal bereikte de finale na opgave van Alexander Zverev.

„Het is geweldig dat ik tegen hem mag spelen. Hij is de laatste speler van de ’grote drie’ waar ik nog niet tegen heb gespeeld”, zei Ruud. „Het was het wachten waard dat dit nu gebeurt in een grandslamfinale. Ik kijk heel erg op tegen Nadal. Hij is het perfecte voorbeeld van hoe je gedraagt op de baan. Hij geeft nooit op en klaagt nooit. Nu mag hij spelen tegen een oud-student van zijn eigen academie”, verwees hij naar zichzelf.

Om die finale te bereiken moest Ruud zijn spel verbeteren na de eerste set. „Vanaf de start speelde ik niet zo goed en was een beetje te afwachtend”, keek de als achtste geplaatste Noor terug. „In de tweede set kon ik zijn opslag winnen en vanaf dat moment speelde ik mijn beste tennis van dit jaar. Ik ben heel blij met mijn optreden hier. Ik ging wat harder slaan en beter serveren en gewoon een hoger niveau spelen.”