Suarez kijkt terug op Ajax-periode met Huntelaar: ’Onvergetelijke tijden’

Eerder op vrijdag deelde Ajax een video op sociale media, waarop te zien is dat Suarez op een achterafveldje van De Toekomst alleen is achtergebleven met collega-spits Huntelaar. Ze doen een schietspel op elkaar met twee doelen, waarbij ze beiden ook dienst doen als doelman. Ze hebben duidelijk veel plezier in de oefening. Zo pakt Huntelaar nog knap een schot (klemvast) uit de kruising.

Het filmpje is Suarez niet ontgaan en ook hij deelde het weer op zijn sociale media-accounts. „Geweldige en onvergetelijke tijden bij Ajax”, zet hij erbij.