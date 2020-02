Voetbalsters China wijken uit wegens coronavirus

China, op het WK van vorig jaar gestrand in de achtste finales, maakt in een tweeluik met Zuid-Korea uit wie er aan de Spelen van Tokio 2020 mag deelnemen. Het eerste duel tussen beide landen wordt op 6 maart in het Zuid-Koreaanse Yongin gespeeld. De return is op 11 maart.

Het virus heeft meer gevolgen voor sportevenementen. Onder meer de Grote prijs van China in de Formule 1 en het WK indooratletiek moesten worden afgelast. De Aziatische voetbalbond AFC keurde het verzoek van de Chinese voetbalbond goed om de komende thuiswedstrijden in de kwalificatie voor het WK voetbal van 2022 voor de mannen en de Azië Cup op neutraal terrein te laten spelen. Het thuisduel met de Malediven wordt op 26 maart in Thailand gespeeld.