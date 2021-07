Erik ten Hag hoopt op Louis van Gaal, maar niet op diens 5-3-2

Ajax-trainer Erik ten Hag: „Als je Ajax ziet voetballen, merk je dat wij vaak meerdere systemen spelen.” Ⓒ HH/ANP

DE LUTTE - Erik ten Hag vindt Louis van Gaal een ’meer dan uitstekende keus’. „Laten we hopen dat Louis ervoor openstaat en de klus wil gaan doen. Dat is belangrijk voor het Nederlandse voetbal. Het is ook echt nodig dat de boel wordt opgeklopt en iemand de leiding neemt die zich heeft bewezen, een topsportklimaat kan creëren, een teambuilder is en kan winnen met aansprekend voetbal”, zei de Ajax-trainer in landhuis Bloemenbeek in De Lutte, waar de Amsterdammers een trainingskamp hebben belegd.