Vitesse slaat ’de weg Ødegaard’ in met winterse versterkingen

Sondre Tronstad en Filip Delaveris hopen net zo succesvol te worden als hun voorganger Martin Ødegaard. Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - Met het contracteren van de Noorse aanvaller Filip Delaveris en ex-PSV’er Joshua Brenet heeft Vitesse de selectie voor de tweede seizoenshelft rond. Eerder deze window werd met Sondre Tronstad al een andere Noorse speler aan de selectie toegevoegd. Noorwegen is momenteel een gewild jachtgebied voor Nederlandse clubs. Ook AZ (Hakon Evjen) en SC Heerenveen (Runar Espejord) shopten in januari in het Scandinavische land.