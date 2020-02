Manchester City beticht UEFA van ’politieke spelletjes’

Vijf dagen later opende directeur Ferran Soriano in een interview op de website van City de tegenaanval.

„We worden beschuldigd van iets wat simpelweg niet waar is”, aldus de 52-jarige Spanjaard. „We hebben alle bewijzen aangeleverd, maar de onderzoekskamer van de UEFA vertrouwde meer op gestolen e-mails. Gezien onze ervaringen lijkt het in deze zaak niet zozeer te gaan om gerechtigheid, maar om politiek.”

Volgens de UEFA heeft City, dat in handen is van een schatrijke Arabische investeringsgroep, zich de afgelopen jaren niet aan de regels wat betreft Financial Fair Play gehouden. De regerend kampioen van Engeland gaat in beroep bij het internationaal sporttribunaal CAS.