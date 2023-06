Verdient Verbruggen via EK-titel droomtransfer? ’Hebben een fantastisch team’

„Het is altijd mijn droom geweest om in Engeland te voetballen. Het is een eer en compliment om genoemd te worden bij clubs die in die competitie spelen, maar dat is op dit moment niet het belangrijkste”, aldus Verbruggen. „Je moet je focussen op de dingen die belangrijk zijn en waar je invloed op hebt. Op dit moment is dat Jong Oranje. Het is niet moeilijk voor mij om daar de focus op te leggen.”

Met Jong Oranje is Verbruggen in voorbereiding op het EK. Daar wil hij zich niet van af laten leiden. „Ik heb hele fijne mensen voor mij werken die alles rondom transfers regelen”, vertelt hij. „Zij houden mij op de hoogte. En zij vragen mij dingen op het moment dat er dingen besloten moeten worden. Zij doen hun werk hartstikke goed en ik moet mijn werk hier doen. Wat komt, dat komt. We zien het wel. Er komt nu eerst een EK aan.”

Ten Rouwelaar

Verbruggen maakte drie jaar terug de overstap van NAC Breda naar Anderlecht. De doelman had die transfer voor een groot deel te danken aan keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar. Vorig jaar ging Ten Rouwelaar met hoofdtrainer Vincent Kompany mee naar Burnley. Burnley promoveerde onlangs naar de Premier League en Verbruggen wordt nu onder meer bij die club genoemd als nieuwe aankoop.

„Met Jelle heb ik nog wel contact”, zegt Verbruggen. „Ik heb superveel te danken aan Jelle. 95 procent van wat ik nu weet over het vak keepen, heb ik van hem geleerd. Ik ben hem oneindig dankbaar en spreek hem nog steeds soms. Maar dat is als vriend, als oud-trainer en als iemand waar je advies aan vraagt. Een soort vertrouwenspersoon”, aldus Verbruggen, die moet lachen als hem wordt gezegd als een transfer naar Burnley dan logisch lijkt. „Ook daar kun je weer allemaal theorieën op loslaten. De media mogen lekker speculeren en schrijven, dat is prima. Ik ga lekker het EK met Jong Oranje in en ben blij hier te zijn.”

Vanwege de Belgische competitie-opzet was Verbruggen eind april al uitgespeeld bij Anderlecht. „Toen we klaar waren met het seizoen, heb ik even vakantie genomen. Daarna ben ik mee gaan trainen met NAC, zij zaten toen nog volle bak in de play-offs en waren dus heel serieus bezig. Ik heb mezelf wel goed bezig weten te houden. Ik ben uitgerust en er helemaal klaar voor.”

Bijlow en Noppert

Voor Verbruggen wordt het deze maand een plek in Jong Oranje en geen Nations League met de A-ploeg. Bij het Nederlands elftal ontbraken in maart Justin Bijlow en Andries Noppert, zij zijn nu allebei weer beschikbaar. „Ik zat een beetje in de positie: waar ze me nodig hebben, daar ga ik het zo goed mogelijk doen. Dat dat nu bij Jong Oranje is, daar ben ik content mee”, zegt Verbruggen. „Ik heb wel even met bondscoach Ronald Koeman gesproken, maar niet specifiek over waarom ik niet bij Oranje zit. Laten we reëel zijn: ik ben niet in de situatie dat hij mij verantwoording af moet leggen. Ik denk dat een trainer dat sowieso niet hoeft te doen.”

Bekijk ook: Energieke Frenkie de Jong stelt Ronald Koeman gerust

Bij Jong Oranje hoopt Verbruggen, die concurrentie heeft van Kjell Scherpen van Vitesse en Jasper Schendelaar van PEC Zwolle, zijn succesvolle seizoen af te sluiten met een titel. „Wij hebben een fantastische ploeg, er loopt hier veel kwaliteit rond. Als alles op z’n plek valt, kan het een heel mooi toernooi worden voor ons.”