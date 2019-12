NK afstanden: Krol en Leerdam winnen 1000 meter

Kai Verbij, de regerend wereldkampioen op deze afstand, pakte zilver met 1.08,53. Het brons was voor Dai Dai Ntab. De glorieuze winnaar van de 500 meter finishte in 1.08,87.

De eerste drie van het klassement mogen in principe deelnemen aan de EK afstanden over twee weken in Heerenveen en aan de WK afstanden half februari in Salt Lake City. Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Kjeld Nuis heeft echter om aanwijsplekken gevraagd, omdat hij door een zware griepaanval niet in staat was om aan de NK afstanden deel te nemen. Dat zou ten koste kunnen gaan van nummer drie Ntab.

Jutta Leerdam Ⓒ ANP

Leerdam ook op 1000 meter niet te kloppen

Jutta Leerdam heeft bij de NK afstanden in Heerenveen ook de 1000 meter gewonnen. De 20-jarige rijdster van Team Reggeborgh zegevierde in een tijd van 1.14,24. Ze won op zaterdag ook al de 500 meter.

Letitia de Jong pakte zilver met een tijd van 1.14,68. De onttroonde titelhoudster Ireen Wüst eindigde als derde in 1.15,64. Leerdam pakte vorig jaar brons op deze afstand bij dit toernooi.

De eerste drie verzekerden zich zondag van een startbewijs op de 1000 meter bij de EK afstanden komende maand in Heerenveen en bij de WK afstanden half februari in Salt Lake City.

Jorrit Bergsma Ⓒ ANP

Bergsma prolongeert titel op 10 kilometer

Jorrit Bergsma heeft bij de NK afstanden in Heerenveen zijn titel op de 10.000 meter geprolongeerd.

De 33-jarige Fries zegevierde voor eigen publiek in een tijd van 12.45,04. Zijn tegenstander Patrick Roest kon hem lang volgen, maar moest in het laatste kwart van de race zijn rivaal laten gaan. Hij finishte als tweede met een tijd van 12.48,59. Het brons was voor Marwin Talsma, die een dik persoonlijk record reed: 12.59,12.

Voor Bergsma was het op deze afstand zijn zesde Nederlandse titel in totaal en zijn vierde op rij. Roest, vrijdag winnaar van de 5000 meter, wacht nog op zijn eerste gouden medaille op de 10.000 meter bij dit toernooi.

Esmee Visser Ⓒ Hollandse Hoogte

Visser maakt favorietenrol waar

Esmee Visser heeft bij de NK afstanden in Heerenveen ook de 5000 meter op haar naam geschreven. De olympisch kampioene op dit onderdeel prolongeerde haar titel met een prima tijd van 6.50,96.

Irene Schouten, de tegenstander van Visser in de voorlaatste rit, reed de tweede tijd en tevens een persoonlijk record: 6.54,87. Carlijn Achtereekte, olympisch kampioene op de 3000 meter, moest in de laatste rit met een minieme marge genoegen nemen met brons: 6.55,04.

Visser was zaterdag ook de beste op de 3000 meter. De 23-jarige rijdster van TalentNED klopte nummer twee Schouten op die afstand met klein verschil: 4.01,29 tegen 4.01,80.

Visser en Schouten verzekerden zich als nummers een en twee van een ticket voor de WK afstanden in Salt Lake City (half februari). Namens Oranje mogen twee schaatssters aan de 5000 meter op de Utah Olympic Oval meedoen. Achtereekte greep derhalve mis. De 5000 meter staat bij de EK afstanden komende maand in Heerenveen niet op het programma.