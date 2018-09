Bolt maakt kans op zesde eretitel

Bij de vrouwen vormen de Ethiopische langeafstandloopster Almaz Ayana, de Poolse kogelslingeraarster Anita Wlodarczyk en de Jamaicaanse sprintster Elaine Thompson de shortlist voor de zogeheten IAAF Award 2016. Thompson versloeg op de Spelen in Rio Dafne Schippers in de finale van de 200 meter.

Schippers haalde in 2014 en 2015 nog de shortlist van de verkiezing tot beste vrouwelijke atlete van de wereld. Dit jaar zat de Utrechtse zelfs niet bij de tien genomineerden op de longlist. De verkiezing is op 2 december in Monaco.