Frank de Boer start sterk na metamorfose

Ondanks het feit dat Nederlander twaalf nieuwe spelers moest inpassen, slaagde hij er dinsdagavond in om met Atlanta de kwartfinale van de CONCACAF Champions League te bereiken.

Nadat op bezoek bij CD Motagua met 1-1 werd gelijkspeld, rekenden de Amerikanen in eigen met huis 3-0 af met de Hondurezen. Gonzalo Martinez (twee) en Josef Martinez verzorgden de treffers.

De Boer reikte in 2019, in zijn eerste bij met Atlanta United, ook al tot de kwartfinales van het internationale toernooi. Destijds bleek CF Monterrey, de uiteindelijke winnaar, een maatje te groot. Het is nog onduidelijk wie de Amerikanen dit keer treffen bij de laatste acht.

De MLS begint komende zaterdag voor De Boer, wanneer een uitduel met Nashville SC wacht. Vorig seizoen reikte Atlanta United tot de Conference Finals. Daarin werd verloren van Toronto FC, dat het in de strijd om de algehele Amerikaanse titel aflegde tegen de Seattle Sounders FC.

