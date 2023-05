Excelsior completeert succesjaar Rotterdamse clubs

Door de rechtstreekse handhaving evenaren de drie Rotterdamse betaalde clubs het topseizoen 1983-1984. Johan Cruijff loodste Feyenoord toen naar de landstitel. Sparta eindigde als vijfde en Excelsior handhaafde zich probleemloos met een dertiende plek.

Dit seizoen leefde Excelsior na een uitstekende start lang tussen hoop en vrees. Dat was in de voorlaatste speelronde al niet anders. Excelsior vertoefde in de virtuele ranglijst een kwartier op een plek, die de club tot play-offs om lijfsbehoud zou veroordelen. Dat was gedurende het kwartier dat Emmen tegen Feyenoord een voorsprong koesterde. Pas na de goal van Danillo in Emmen konden de fans ‘Eredivisie, Eredivisie’ scanderen.

Favoriete tegenstander

Niemand bij Excelsior zal geklaagd hebben dat een duel met Fortuna Sittard op de voorlaatste speeldag in de speelkalender was opgenomen. Dat is de favoriete tegenstander voor de ploeg uit Kralingen. In de Eredivisie verloor Excelsior nog nooit thuis van de Limburgers. Bovendien speelde Excelsior zich al eens eerder veilig in een thuisduel met Fortuna Sittard. Op 25 mei 1986 had het aan doelpunten van Eddy Ridderhof, André Wasiman en Nico Jalink genoeg om zich via een 3-0 zege in de Eredivisie te handhaven.

Trainer Marinus Dijkhuizen had in de aanloop naar de confrontatie met Fortuna niets aan het toeval overgelaten. Excelsior trainde achter gesloten deuren. Dat druiste tegen de gangbare normen in. Het aanvangstijdstip van die training was ook dusdanig vertraagd dat de omstandigheden gelijk zouden zijn met die tijdens de wedstrijd. In de filosofie van Dijkhuizen zijn het dergelijke details die het verschil kunnen maken.

Yilmaz klaar

Van Burak Yilmaz had Excelsior geen last. De Turkse spits gaf de voorkeur aan de Eiffeltoren en een bezoek aan zijn oude club Lille boven het kleine stadion in Rotterdam. Alles wijst erop dat Yilmaz het na minder dan een seizoen in Limburg voor gezien houdt, ondanks een nog langlopend contract.

De absentie van de 77-voudig international van Turkije motiveerde Excelsior aanvankelijk niet tot meer dadendrang. De beste kansen in de eerste helft waren voor Fortuna, dat met snelle tegenaanvallen incidenteel wel gevaarlijk was. Tijjani Noslin vond bij een van die counters de uitstekende doelman Stijn van Gassel op zijn weg.

Na de pauze leek Excelsior wel te beseffen waar het allemaal om draaide. Het was nu voortdurend op de helft van Fortuna te vinden. Uit een voorzet van Marouan Azarkan kopte voormalig Ajacied Kik Pierie de 1-0 binnen. Op een soortgelijke manier zorgde Couhaib Driouech voor de 2-0. Het voorbereidend werk was ditmaal van Kenzo Goudmijn, die zelf de derde treffer voor zijn rekening nam. Daarna begon het wachten op Feyenoord, dat het duel in Emmen laat besliste.

Go Ahead Eagles rekende zondag ruim af met FC Volendam. Ⓒ ANP/HH

Aanvoerder Kuipers verlengt contract bij Go Ahead Eagles

Aanvoerder Bas Kuipers heeft zijn contract bij Go Ahead Eagles met een jaar verlengd. De 28-jarige linksback vertelde de supporters in de Adelaarshorst na de zege op FC Volendam dat hij heeft bijgetekend tot de zomer van 2025. Kuipers speelde sinds zijn komst in 2020 al bijna honderd wedstrijden voor Go Ahead Eagles, waarin hij acht doelpunten maakte.

Volendam veilig

Volendam kwam geen moment meer in een situatie dat het er in de laatste speelronde nog uit zou kunnen vliegen. Dat zou alleen gebeuren als Emmen en Excelsior gelijktijdig op voorsprong kwamen. Zo’n scenario voltrok zich niet. De nederlaag tegen Go Ahead eagles (0-3) deed de club geen pijn.

De 2-1 zege op Sparta vorige week bleek van cruciaal belang geweest te zijn. De aandacht van Volendam verplaatste zich naar de gebeurtenissen op de andere velden. In Emmen pakte dat gunstig uit.