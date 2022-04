Benfica bevestigt akkoord met PSV-trainer Schmidt

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Schmidt tekende in 2020 een tweejarig contract bij PSV. In maart van dit jaar maakte de Duitser bekend die verbintenis niet te zullen verlengen. Anderhalve week geleden boekte hij met de Eindhovense club zijn grootste succes met het winnen van de KNVB-beker.

Schmidt (55) was eerder coach van Salzburg en Bayer Leverkusen en Beijing Guoan in China waar hij in 2019 werd ontslagen. Hij vervangt bij Benfica Nelson Verissimo, die het in december overnam van de ontslagen Jorge Jesus.