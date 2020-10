Steven Kruijswijk in Giro onder de indruk van Wilco Kelderman

Wilco Kelderman Ⓒ EPA

ETNA - Alsof De Dijk het nummer ooit voor Wilco Kelderman had ingezongen, zo zag het er uit op de Etna. ’Dansen op de vulkaan’ is wat de 29-jarige kopman van Team Sunweb deed. Lichtvoetig draaide hij zijn pedalen rond, zelfs de tegenwind bracht hem niet uit balans. Tussen de nog dampende lava spoot hij er op zo’n 3,5 kilometer vandoor, om als vierde over de streep te komen, dezelfde plek die hij nu ook bezet in het algemeen klassement van deze Giro. „Gewaagd en knap dat hij het volhield”, was Steven Kruijswijk onder de indruk.