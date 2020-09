Michael Boogerd gelooft in kansen Tom Dumoulin

„Tom zegt zelf dat hij zich steeds beter voelt en die indruk heb ik zeker in de laatste bergritten van hem gekregen. Het is misschien zo dat hij al lang geen tijdrit heeft gereden, maar dat is natuurlijk wel een discipline die hij van nature goed beheerst. De hardheid die hij deze Tour heeft opgedaan zal hem wellicht helpen om diep te kunnen gaan, iets wat nodig is in zo’n slottijdrit. Hij is er echt mee bezig en kan nog een paar plaatsen stijgen in het algemeen klassement. Ik zie hem daarom wel meespelen voor de ritzege.

Jumbo-Visma heeft verschillende troeven om een dubbelslag te slaan. Ik sluit Wout van Aert niet uit, maar ook Primoz Roglic kan de tijdrit winnen en daarmee de eindzege veiligstellen. Ik verwacht wel dat Tadej Pogacar ook een behoorlijke race tegen de klok afwerkt, maar het lijkt me sterk dat hij de 57 seconden achterstand op Roglic gaat goedmaken. Hij klopte hem wel in de strijd om de Sloveense race tegen de klok, maar aan het einde van een Tour gelden andere wetten en dit is ook een ander parcours.

Op de Champs-Élysées komt het er zondag op aan wie van de sprinters het meeste over heeft. Vorig jaar won Caleb Ewan, waarmee hij aantoonde dat hij drie zware weken goed kan verteren. Daarom verwacht ik dat hij een goede kans maakt om opnieuw te winnen.”

