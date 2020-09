Uitslagen en stand Tour na adembenemende tijdrit

Niet de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma maar zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar gaat de Ronde van Frankrijk winnen. De kopman van UAE Team Emirates maakte in de individuele tijdrit zijn achterstand van 57 seconden in het algemeen klassement ruimschoots goed.

Pogacar won de 20e etappe over 36 kilometer, waarvan de laatste 6 kilometer bergop richting La Planche des Belles Filles, in een tijd van 55.55. Roglic gaf bijna 2 minuten toe. De tweede plaats was voor Roglic' ploeggenoot Tom Dumoulin, die 1.21 minder snel was dan Pogacar.

Ook Tom Dumoulin moest het afleggen tegen een ontketende Tadej Pogacar. Ⓒ AFP

Zondag volgt nog de laatste etappe naar de Champs-Élysées van Parijs. Daarin wordt normaal gesproken niet meer gestreden om het geel, maar gaat het slechts om de dagzege.

