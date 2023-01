Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Algemeen directeur De Waard na zeventien jaar weg bij Telstar

23.43 uur: Pieter de Waard vertrekt na dit seizoen bij Telstar. De algemeen directeur en bestuursvoorzitter vindt het, na achttien jaar aan de club uit de eerste divisie te zijn verbonden, tijd voor iets anders. De Waard was sinds 2006 algemeen directeur en bestuursvoorzitter.

„Wat het zwaarst weegt is dat ik mijzelf wil bevrijden van de enorme verantwoordelijkheid die ik, dag in dag uit, voel als het om het welzijn van onze club gaat”, aldus de 62-jarige De Waard. „Achttien seizoenen zorg voelen, en daardoor te vaak op de rand functioneren, wil ik niet meer.”

De raad van commissarissen van Telstar gaat de komende periode op zoek naar een opvolger voor De Waard.

Sterke eerste tegenstanders voor schakers Giri en Van Foreest

18.32 uur: De Nederlandse topschakers Anish Giri en Jorden van Foreest treffen zaterdag in de eerste ronde van Tata Steel Chess meteen sterke tegenstanders. Giri, de nummer 7 van de wereld, speelt met zwart tegen de Amerikaanse oud-winnaar Fabiano Caruana, de nummer 6 van de wereld. Van Foreest, in 2021 winnaar van het toptoernooi in Wijk, treedt met zwart aan tegen de Amerikaanse grootmeester Wesley So, de nummer 8 van de wereld.

Achtvoudig winnaar Magnus Carlsen, de nummer 1 van de wereld, mag het toernooi beginnen met wit. De Noor, nog altijd de regerend wereldkampioen, schaakt tegen de Amerikaan Levon Aronian, viervoudig winnaar en met 40 jaar de oudste deelnemer. De Chinees Ding Liren, de nummer 2 van de wereld, opent de 85e editie van Tata Steel Chess tegen de pas 16-jarige Dommaraju Gukesh uit India.

Liren kan onbevreesd plaatsnemen achter het schaakbord. Als reiziger uit China moest hij voldoen aan de aangescherpte regels in Nederland en een negatieve coronatest inleveren bij aankomst op Schiphol. Volgens toernooidirecteur Jeroen van den Berg heeft Liren dat gedaan.

Oekraïense club Shakhtar krijgt geen gehoor bij sporttribunaal

18.16 uur: Het internationaal sporttribunaal CAS heeft het besluit van de FIFA bekrachtigd om buitenlandse voetballers uit Oekraïne en Rusland te laten vertrekken. Het Oekraïense Shakhtar Donetsk en acht Russische clubs waren naar het CAS gestapt omdat ze het niet eens waren met de aangepaste regelgeving van de wereldvoetbalbond na de Russische invasie in Oekraïne.

Shakhtar wilde een schadevergoeding van 40 miljoen euro van de FIFA vanwege het mislopen van transfersommen en andere inkomsten. De wereldvoetbalbond verklaarde echter dat de maatregelen een onvermijdelijk gevolg waren van de situatie in Oekraïne.

Shakhtar raakte onder anderen oud-Ajacied David Neres, Tete en Dentinho kwijt sinds de invasie in februari vorig jaar. De FIFA schortte aanvankelijk de contracten van buitenlandse spelers en coaches op tot 30 juni vorig jaar en gaf later buitenlanders de mogelijkheid om hun contracten eenzijdig op te schorten tot 30 juni komend jaar, als er geen overeenstemming met de club is bereikt.

Volleybalinternational Dambrink naar Duitse club SSC Palmberg

17.42 uur: Elles Dambrink vervolgt haar volleyballoopbaan in Duitsland. De 19-jarige international gaat spelen voor SSC Palmberg Schwerin.

Dambrink komt over van Team 22. Dat is een project in Nederland waar jonge talentvolle speelsters samen spelen met als doel aansluiting te vinden bij Oranje.

„In het verleden hebben we altijd geweldige Nederlandse spelers in Schwerin gehad. We hopen dat Elles hier ook succesvol is”, zegt algemeen directeur Michael Evers.

Dambrink deed in het najaar in eigen land met Oranje mee aan het WK.

Hancko vraagteken bij Feyenoord voor uitduel met Groningen

16.24 uur: Het is nog onzeker of koploper Feyenoord zondag de beschikking heeft over verdediger David Hancko voor het uitduel met FC Groningen. De 25-jarige Slowaak viel donderdag tijdens de 3-1-bekerzege op PEC Zwolle uit met een pijnlijke schouder.

De komende dagen moet blijken of Hancko op tijd hersteld is voor de wedstrijd tegen Groningen. Het wegvallen van de verdediger zou slecht nieuws zijn voor trainer Arne Slot, die ook al Gernot Trauner en Quinten Timber mist.

Ondanks het 1-1-gelijkspel bij FC Utrecht van afgelopen zondag heeft de Rotterdamse lijstaanvoerder nog altijd een voorsprong van 3 punten op naaste belagers Ajax en PSV. Groningen staat op de vijftiende plaats met 12 punten uit vijftien wedstrijden.

Monfils volgende maand op voor derde titel in Rotterdam

15.18 uur: Gaël Monfils gaat volgende maand proberen voor de derde keer het ABN AMRO Open te winnen. Dat zou een primeur betekenen. De 36-jarige Fransman, momenteel de nummer 83 van de wereld, won de afgelopen twee edities waaraan hij deelnam. Monfils is al voor de tiende keer van de partij op het grootste tennistoernooi van Nederland.

„Monfils staat bekend om zijn extreem spectaculaire tennis”, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. „Het is gebleken dat zijn spel in Rotterdam heel erg tot zijn recht komt. De afgelopen twee jaar had hij last van blessures, waardoor hij weinig speelde. Maar we zijn blij dat hij bij ons de competitie gaat hervatten. Hij zou zomaar eens voor een nieuwe verrassing kunnen zorgen.”

Monfils won in 2019 in de finale van de Zwitser Stan Wawrinka en een jaar later van Félix Auger-Aliassime uit Canada, die vorig jaar wel de titel veroverde in Ahoy.

Wegens zijn revalidatie na een voetblessure doet Monfils volgende week niet mee aan de Australian Open.

Derde plaats voor skeletonster Bos in Altenberg

14.37 uur: Skeletonster Kimberley Bos is bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Altenberg als derde geëindigd. De 29-jarige Bos moest bij de vijfde race van het wereldbekerseizoen de Duitse vrouwen Tina Hermann en Susanne Kreher voor zich dulden.

Bos gaf in totaal 1,22 seconde toe op winnares Hermann en was over twee runs 0,18 seconde langzamer dan Kreher. De Nederlandse noteerde de zesde (59,08) en de tweede tijd (58,37), Hermann was twee keer de snelste (58,05 en 58,18).

Vorige week vrijdag zegevierde Bos in Winterberg. Bij de eerste drie wereldbekerwedstrijden van dit seizoen had Bos het erepodium niet gehaald. Ze eindigde respectievelijk als vijfde (Whistler), zevende (Park City) en vijfde (Lake Placid).

Bos heeft dit seizoen als hoofddoel het WK van eind deze maand in Sankt Moritz. Ze won vorig seizoen de World Cup.

Liverpool moet Núñez mogelijk missen in Brighton

13.37 uur: Liverpool moet het zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion mogelijk stellen zonder Darwin Núñez. De Uruguayaanse aanvaller heeft deze week minder getraind wegens fysieke ongemakken.

„Als hij vandaag niet kan meetrainen, dan is hij niet beschikbaar voor zaterdag. We wachten op de laatste informatie van de medische staf”, zei trainer Jürgen Klopp, die wel weer kan beschikken over de herstelde James Milner.

Liverpool staat zevende in de Premier League. De ploeg van Klopp heeft dit jaar nog niet gewonnen. In de competitie verloor Liverpool de uitwedstrijd tegen Brentford met 3-1 en in de FA Cup werd het afgelopen weekend 2-2 in de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

Liverpool nam de 23-jarige Núñez afgelopen zomer over van Benfica. Eind vorig jaar versterkte Liverpool zich ook met Cody Gakpo, die overkwam van PSV.

Twee afmeldingen voor halve finales vrouwentoernooi Adelaide

10.16 uur: Op het WTA-toernooi van Adelaide zijn de halve finales van het enkelspel niet gespeeld. Zowel de Zwitserse tennisster Belinda Bencic als de Russin Daria Kasatkina kreeg bij de laatste vier een walk-over.

De als achtste geplaatste Bencic hoefde niet in actie te komen tegen de Russin Veronika Koedermetova (heupblessure), Kasatkina, als vijfde geplaatst, kreeg een vrije doortocht van de Spaanse Paula Badosa. Laatstgenoemde speelster gaf een bovenbeenblessure op als reden haar terugtrekking.

In Hobart, de hoofdstad van de Australische deelstaat Tasmanië, gaat de eindstrijd dit weekend tussen de Amerikaanse Lauren Davis en Elisabetta Cocciaretto uit Italië. Davis was met 6-3 6-3 te sterk voor Anna Blinkova uit Rusland, terwijl Cocciaretto de Amerikaanse Sofia Kenin verraste: 7-5 4-6 6-1.

De toernooien van Adelaide en Hobart gelden als laatste voorbereiding voor de Australian Open, het grandslamtoernooi dat maandag begint.

Ecuador niet verder met bondscoach Alfaro

08.46 uur: Ecuador heeft besloten op zoek te gaan naar een nieuwe bondscoach. De samenwerking met de Argentijn Gustavo Alfaro werd beëindigd. Het Zuid-Amerikaanse land was eind vorig jaar op het WK voetbal in Qatar een van de tegenstanders van Oranje. Ecuador hield het Nederlands elftal in de groepsfase op 1-1.

De 60-jarige Alfaro was sinds de zomer van 2020 in dienst bij de Ecuadoraanse bond. Hij leidde de ploeg naar het WK in Qatar door vierde te worden in de kwalificatiepoule, achter Brazilië, Argentinië en Uruguay.

Ecuador pakte op het WK in Qatar 4 punten. Gastland Qatar werd in de openingswedstrijd met 2-0 verslagen en tegen Senegal werd een 2-1-nederlaag geleden.

Wesley Koolhof zonder titel in Adelaide naar Australian Open

08.18 uur: Het is Wesley Koolhof niet gelukt opnieuw de titel te pakken op een ATP-toernooi in Adelaide, het laatste voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. De nummer 1 van de wereld in het dubbelspel verloor met zijn Britse partner Neal Skupski in de halve eindstrijd van de Kroaat Ivan Dodig en Austin Krajicek uit de Verenigde Staten. Het werd 6-2 7-6 (4).

Vorig jaar pakten Koolhof en Skupski nog de titel op het tweede toernooi van het seizoen in Adelaide. Het duo begon 2022 al met een titel in Melbourne.

Jean-Julien Rojer wist de finale wel te bereiken in de Australische stad. Rojer hoefde samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador niet in actie te komen tegen de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara. Dat duo trok zich terug wegens een polsblessure van Glasspool.

De 33-jarige Koolhof reist nu door naar de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat maandag begint.

Na 62 jaar wachten mogen handballers WK openen tegen Argentinië

07.01 uur: De Nederlandse handballers spelen om 18.00 uur hun eerste groepswedstrijd op het WK, dat wordt gehouden in Zweden en Polen. Argentinië, de nummer 2 van Zuid-Amerika, is de tegenstander in de Poolse stad Krakau.

Het is een bijzonder moment voor de handballers van Oranje, want de laatste keer dat het Nederlands team meedeed aan het WK was lang geleden, in 1961. Voor de huidige lichting internationals is het de eerste deelname aan de mondiale eindronde.

De ploeg van bondscoach Staffan Olsson speelt in de groepsfase ook nog tegen Noord-Macedonië en Noorwegen. De eerste drie uit de poule gaan door naar de hoofdronde en nemen punten mee.

De selectie van Olsson telt achttien spelers, die allemaal inzetbaar zijn. Een verplichte testronde op corona vlak voor vertrek leverde geen positieve gevallen op. Sterspeler bij het Nederlands team is Luc Steins, die speelt bij de Franse topclub Paris Saint-Germain.