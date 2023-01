Sport Kort: Nederlandse handballers staan voor bijzonder moment

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Na 62 jaar wachten mogen handballers WK openen tegen Argentinië

07.01 uur: De Nederlandse handballers spelen om 18.00 uur hun eerste groepswedstrijd op het WK, dat wordt gehouden in Zweden en Polen. Argentinië, de nummer 2 van Zuid-Amerika, is de tegenstander in de Poolse stad Krakau.

Het is een bijzonder moment voor de handballers van Oranje, want de laatste keer dat het Nederlands team meedeed aan het WK was lang geleden, in 1961. Voor de huidige lichting internationals is het de eerste deelname aan de mondiale eindronde.

De ploeg van bondscoach Staffan Olsson speelt in de groepsfase ook nog tegen Noord-Macedonië en Noorwegen. De eerste drie uit de poule gaan door naar de hoofdronde en nemen punten mee.

De selectie van Olsson telt achttien spelers, die allemaal inzetbaar zijn. Een verplichte testronde op corona vlak voor vertrek leverde geen positieve gevallen op. Sterspeler bij het Nederlands team is Luc Steins, die speelt bij de Franse topclub Paris Saint-Germain.