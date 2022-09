Alvarez moet bij Ajax blijven

In het bijzijn van zijn Nederlandse zaakwaarnemer Fulco van Kooperen herhaalde Alvarez per se naar Engeland te willen. Hij kan in vijf seizoenen in de Premier League ruim 50 miljoen euro verdienen en ziet Chelsea als een van zijn droomclubs.

Hamstra en Huntelaar willen niet meewerken omdat de Nederlandse transfermarkt dicht is en Ajax geen vervanger meer kan halen. Bovendien vinden zij dat de nieuwe trainer Alfred Schreuder al te veel basisspelers is kwijtgeraakt.

Op zijn beurt zegt de boze Alvarez het oneerlijk te vinden dat andere Ajax-spelers wél de kans wordt gegund. Hij is bang dat een kans als deze niet meer voorbij komt. Ondanks de weigering van Hamstra en Huntelaar heeft Alvarez de hoop op Chelsea nog niet helemaal opgegeven. Die is nu gericht op de rvc, die ’H2’ woensdag ook terugfloot in de deals rond Lucas Ocampos en Odysseas Vlachodimos.

Een transfer van 50 miljoen euro zou Alvarez de op vier (Antony, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lisandro Martinez) na duurste speler uit de geschiedenis van Ajax maken. De Engelse transfermarkt sluit vanavond om 00.00 uur.