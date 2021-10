Roberto Martinez boos op arbitrage: ’Zij en de VAR haalden het vereiste niveau niet’

„Ik heb respect voor de scheidsrechters want zij hebben de moeilijkste baan van allemaal”, aldus de bondscoach. „Maar ik vraag me wel af waar het voetbal naartoe gaat met de VAR. Dat zijn allemaal acties in ons nadeel gefloten. Vandaag was het geen strafschop als je het op video bekeek. Toch bleef de beslissing gehandhaafd. De scheidsrechter floot al voor de bal was gespeeld. Ze mogen niet emotioneel worden. Ik begrijp wel dat er voor het eerst in lange tijd veel volk was, maar toch. Hij paste tot twee keer de voordeelregel verkeerd toe. De verdeling van de gele kaarten tussen de ploegen was niet juist. Vertonghen kreeg geel voor een actie die de Italianen ongestraft deden. We zouden de beste scheidsrechters moeten hebben voor dit toernooi. Ze hadden het vereiste niveau niet. De VAR evenmin.”

De Spanjaard was overigens ook kritisch op zijn eigen ploeg. „Zo mogen we die doelpunten niet weggeven. Vijf doelpunten in twee wedstrijden zou niet mogen. Ook die strafschoppen, al waren ze onterecht, mogen niet. Vooral omdat wij betere kansen creëerden. We moeten over die psychologische grens heen. Spanje heeft dat ook lang gehad alvorens ze in 2008 Europees kampioen werden.”