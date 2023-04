Sterke Van Gerwen eenvoudig naar halve finale Premier League

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Michael van Gerwen. Ⓒ ANP/HH

Birmingham - Michael van Gerwen heeft overtuigend de halve finale van de Premier League of Darts speelronde 10 bereikt. Hij was in zijn kwartfinale met 6-2 te sterk voor Chris Dobey.